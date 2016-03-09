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    ​В Японии приняли решение об остановке двух атомных реакторов

    Решение касается третьего и четвертого реакторов АЭС Такахама, которая находится в 350 км от Токио

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Суд Японии в среду постановил закрыть два атомных реактора, так как они представляют угрозу для безопасности страны, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Решение касается третьего и четвертого реакторов АЭС "Такахама", которая находится в 350 км от Токио.

    Работа четвертого реактора была приостановлена в конце февраля из-за технической ошибки. Третий реактор работает до сих пор.

    Оба реактора возобновили свою работу лишь в этом году.

    Управляет реакторами компания Kansai Electric, которая назвала решение суда печальным. По данным агентства Франс пресс, компания собирается подавать апелляцию.

    Истцами по делу выступили люди, живущие по соседству с АЭС, которые заявили, что реакторы представляют угрозу для озера Бива - основного источника воды для региона. Если на станции произойдет авария, то вода в озере будет загрязнена.

    После исполнения решения суда в стране останется лишь два работающих атомных реактора.

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