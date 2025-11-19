В Японии при пожаре сгорели 170 домов

По меньшей мере один человек числится пропавшим без вести из-за масштабного пожара в городе Оита в Японии, где сгорели 170 домов.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

Тушение пожара продолжается уже более 12 часов, прогнозов относительно того, когда возгорание будет ликвидировано, пока нет.

В целях безопасности из близлежащих домов эвакуированы более 170 человек, их разместили в эвакуационном центре.

Район Саганоскэи, где произошел пожар, находится в прибрежной зоне и прилегает к небольшому порту. Здесь преимущественно малоэтажная застройка с деревянными жилыми домами и коммерческими зданиями в один-два этажа.

В городской префектуре было проведено совещание штаба по ликвидации последствий стихийных бедствий, на которой было решено запросить помощь армии для борьбы с пожаром.