    В Японии при пожаре сгорели 170 домов

    Другие страны
    • 19 ноября, 2025
    • 05:39
    В Японии при пожаре сгорели 170 домов

    По меньшей мере один человек числится пропавшим без вести из-за масштабного пожара в городе Оита в Японии, где сгорели 170 домов.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

    Тушение пожара продолжается уже более 12 часов, прогнозов относительно того, когда возгорание будет ликвидировано, пока нет.

    В целях безопасности из близлежащих домов эвакуированы более 170 человек, их разместили в эвакуационном центре.

    Район Саганоскэи, где произошел пожар, находится в прибрежной зоне и прилегает к небольшому порту. Здесь преимущественно малоэтажная застройка с деревянными жилыми домами и коммерческими зданиями в один-два этажа.

    В городской префектуре было проведено совещание штаба по ликвидации последствий стихийных бедствий, на которой было решено запросить помощь армии для борьбы с пожаром.

    пожар Япония

