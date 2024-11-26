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В Японии при испытании двигателя ракеты Epsilon S произошел пожар

В Японии при испытании двигателя ракеты Epsilon S произошел пожар Пожар произошел при испытании двигателя японской ракеты Epsilon S.
Другие страны
26 ноября 2024 г. 05:24
В Японии при испытании двигателя ракеты Epsilon S произошел пожар

Пожар произошел при испытании двигателя японской ракеты Epsilon S.

Как передает Report, об этом сообщило японское общественное телевидение (NHK).

По данным телеканала, инцидент произошел во время испытания двигателя, которое проходило на космодроме Танэгасима (префектура Кагосима). О пострадавших на данный момент не сообщается, на кадрах с установленной на космодроме камеры видно небольшое задымление.

Твердотопливная трехступенчатая ракета серии Epsilon разработана Японским аэрокосмическим агентством (JAXA) совместно с японской авиастроительной корпорацией IHI. Япония использует такие ракеты с 2013 года для запуска небольших спутников, Epsilon S - ее последняя модификация.

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