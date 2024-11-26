В Японии при испытании двигателя ракеты Epsilon S произошел пожар

Пожар произошел при испытании двигателя японской ракеты Epsilon S.

Пожар произошел при испытании двигателя японской ракеты Epsilon S.

Как передает Report , об этом сообщило японское общественное телевидение (NHK).

По данным телеканала, инцидент произошел во время испытания двигателя, которое проходило на космодроме Танэгасима (префектура Кагосима). О пострадавших на данный момент не сообщается, на кадрах с установленной на космодроме камеры видно небольшое задымление.

Твердотопливная трехступенчатая ракета серии Epsilon разработана Японским аэрокосмическим агентством (JAXA) совместно с японской авиастроительной корпорацией IHI. Япония использует такие ракеты с 2013 года для запуска небольших спутников, Epsilon S - ее последняя модификация.