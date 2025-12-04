Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    В Японии подростка арестовали за кибератаку с помощью ChatGPT

    Другие страны
    • 04 декабря, 2025
    • 15:52
    В Японии подростка арестовали за кибератаку с помощью ChatGPT

    Полиция Токио выдала ордер на арест 17-летнего подростка по обвинению в кибератаке на сеть фитнес-центров и интернет-кафе компании Kaikatsu Frontier с помощью чат-бота ChatGPT.

    Как передает Report, об этом сообщают японские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

    Он обманным путем получил около 7,25 млн наборов информации о членстве в Kaikatsu Club с помощью компьютерной программы, которую он создал на основе чат-бота.

    В январе вместе с подельником он совершил кибератаку на компанию. В переписке с ботом подросток избегал прямых фраз о кибератаке и смог таким образом получать ответы от ChatGPT. В обычных условиях нейросеть не дает информацию, которую можно использовать для совершения преступлений.

    Он признал свою вину, заявив следователям, что ему было интересно находить уязвимости в cистеме.

