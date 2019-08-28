​В Японии по меньшей мере три человека погибли из-за наводнений

По меньшей мере три человека погибли в среду утром на юго-западе Японии в результате наводнений, вызванных проливными дождями.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передал телеканал NHK.

По его данным, мужчина погиб, когда его машина была смыта потоками воды на дороге в префектуре Сага, когда ближайшие две реки вышли из берегов и затопили поля. Еще один человек предположительно погиб в префектуре Фукуока и женщина в городе Сага.

Власти рекомендовали жителям этих префектур, а также Нагасаки эвакуироваться из-за угрозы наводнений и оползней. Метеорологи присвоили угрозе затоплений максимальный пятый уровень. По их данным, за час в городах Сана и Таку выпало 120 миллиметров осадков.

По данным Киодо, затоплена железнодорожная станция Сага.

Сильные дожди ожидаются в течение ближайших суток на севере острова Кюсю и других районах вплоть до Токио.

Дожди последовали в Японии за продолжительным периодом летней жары.