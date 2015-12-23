В Японии ожидается рост числа хакерских атак перед саммитом G7

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Полиция Японии ожидает увеличения числа кибератак на японские сайты, в том числе и правительственные, в преддверии саммита стран "Большой семерки", который состоится в мае 2016 года в Исэ-Сима, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

При этом основным источником угроз правоохранители считают хакерскую группировку Anonymous, которая в последнее время совершает нападения на информационные системы Страны восходящего солнца с завидным постоянством.

Киберпреступники взяли на себя ответственность за 97 подобных атак, проведённых с начала сентября. В качестве целей они выбирали сайты правительственных ведомств, аэропортов, СМИ и другие.

В связи со сложившейся ситуацией полиция призвала администраторов различных порталов принять дополнительные меры безопасности.

10 декабря был полностью выведен из строя официальный сайт премьер-министра Японии Сидзо Абэ, что, по данным СМИ, могло стать следствием хакерской атакой. Вскоре после инцидента Anonymous взяла на себя ответственность за нападение, опубликовав соответствующее сообщение в сервисе микроблогов Twitter. Что послужило причиной для атаки, неизвестно.