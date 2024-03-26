В Японии отзывают 108 тыс. пачек пасты мисо, куда могли попасть тараканы

Японский производитель пасты мисо компания Marukome объявила об отзыве почти 108 тыс. упаковок товара со сроком годности до декабря 2024 года из-за попавших в товар насекомых, предположительно, тараканов.

Японский производитель пасты мисо компания Marukome объявила об отзыве почти 108 тыс. упаковок товара со сроком годности до декабря 2024 года из-за попавших в товар насекомых, предположительно, тараканов.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на сообщение компании.

Отзыву подлежат упаковки пасты мисо "Пурасу кодзи нама мисо Кодзибидзин" объемом 650 и 325 граммов. Всего будет отозвано 107 726 единиц товара.

"Мы получили уведомление от клиента о том, что он обнаружил (в пасте мисо) инородное вещество. Когда мы провели проверку этого товара, мы обнаружили, что в пасту попали какие-то насекомые (предположительно, тараканы)", - отмечается в документе.

Компания уточняет, что к настоящему времени не смогла подтвердить, на каком этапе производство в товар могли попасть насекомые, поэтому приняла решение об отзыве партий.