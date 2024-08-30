В Японии отменили более 630 рейсов из-за тайфуна "Шаньшань"

Более 630 рейсов отменено в Японии из-за тайфуна "Шаньшань", который в настоящее время находится над севером юго-западного японского острова Кюсю и медленно движется в северо-восточном направлении.

Более 630 рейсов отменено в Японии из-за тайфуна "Шаньшань", который в настоящее время находится над севером юго-западного японского острова Кюсю и медленно движется в северо-восточном направлении.

Как передает Report , об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, больше всего отмен у All Nippon Airways, у которой не состоится 346 рейсов. Japan Airlines отменила 287 рейсов. Отмены есть и у других лоукостеров.

Число пострадавших превышает 80, погибли три человека. Кроме того, на Кюсю остаются без света более 130 тыс. домов.

Из-за разгула стихии также отменено движение скоростных поездов "синкансэн" на множестве направлений, в том числе на самой загруженной ветке между Токио и Осакой.