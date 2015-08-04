​В Японии от жары за неделю погибло более 20 человек, 11 тысяч госпитализировано

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Японии за неделю 25 человек погибли, еще 11,67 тыс. были госпитализированы из-за установившейся жары, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило пожарное управление страны, за прошедшие три недели в общей сложности более 300 человек были госпитализированы на длительное время из-за серьезных тепловых ударов. Более чем в половине случаев речь идет о людях старше 65 лет.

Жара стоит на всей территории страны - столбики термометров в некоторых регионах достигают 39 градусов. Врачи рекомендуют в таких условиях проводить как можно больше времени в тени и регулярно пить слегка подсоленную воду или прохладительные напитки.

Жаркая и влажная погода установилась в Японии в начале июля. В середине месяца из-за тайфуна "Нангка" жара несколько спала, однако после того, как тропический шторм превратился в область низкого давления, столбики термометров вновь превысили отметку в 30 градусов. В прошлом году из-за жары в стране погибло не менее 30 человек, более 35 тыс. были госпитализированы.