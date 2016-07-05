​В Японии от теплового удара погибли шестеро

Баку. 5 Июля. REPORT.AZ/ Около трех тысяч человек были госпитализированы в Японии за одну неделю с подозрением на тепловой удар, шестеро из них скончались.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Киодо.

По его данным, с 27 июня по 3 июля на "скорой помощи" в больницы были доставлены 2847 человек, что в три раза больше, чем неделей ранее.

В эти дни в 42 районах Японии температура воздуха превысила 35 градусов и местами достигла 38,6 градуса.