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В Японии остановят перезапуск АЭС "Онагава" из-за неполадок

В Японии остановят перезапуск АЭС "Онагава" из-за неполадок В Японии приостанавливается повторный запуск второго энергоблока АЭС "Онагава" в префектуре Мияги для проведения проверки.
Другие страны
3 ноября 2024 г. 16:34
В Японии остановят перезапуск АЭС Онагава из-за неполадок

В Японии приостанавливается работа перезапущенного 29 октября второго энергоблока АЭС "Онагава" в префектуре Мияги с целью проведения проверки.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании-оператора Tohoku Electric Power.

Согласно информации, 3 ноября на станции планировалось начать выработку электроэнергии, однако процесс не был запущен из-за проблем с оборудованием. В итоге компания-оператор станции приняла решение остановить реактор для осуществления проверки.

Отметим, что второй реактор "Онагавы", как и энергоблоки аварийной АЭС "Фукусима-1", относится к типу кипящих водо-водяных. Реактор такого типа был перезапущен в Японии впервые с 2011 года.

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