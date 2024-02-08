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В Японии назвали причину задымления на АЭС "Цуруга"

В Японии назвали причину задымления на АЭС "Цуруга" Задымление в турбинном зале остановленного первого энергоблока японской АЭС "Цуруга" (префектура Фукуи в центральной части Японии) произошло из-за короткого замыкания и возгорания в системе вентиляции.
Другие страны
8 февраля 2024 г. 10:59
В Японии назвали причину задымления на АЭС Цуруга

Задымление в турбинном зале остановленного первого энергоблока японской АЭС "Цуруга" (префектура Фукуи в центральной части Японии) произошло из-за короткого замыкания и возгорания в системе вентиляции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

По его информации, возгорание было оперативно ликвидировано, в результате инцидента никто не пострадал. Радиационный фон на объекте и его окрестностях также не изменился.

На первом энергоблоке АЭС "Цуруга" с 2017 года ведутся работы по его демонтажу.

Отметим, что всего на станции было построено два реактора - мощностью 357 МВт и 1 160 МВт.

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