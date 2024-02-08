В Японии назвали причину задымления на АЭС "Цуруга"

Задымление в турбинном зале остановленного первого энергоблока японской АЭС "Цуруга" (префектура Фукуи в центральной части Японии) произошло из-за короткого замыкания и возгорания в системе вентиляции.

Задымление в турбинном зале остановленного первого энергоблока японской АЭС "Цуруга" (префектура Фукуи в центральной части Японии) произошло из-за короткого замыкания и возгорания в системе вентиляции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

По его информации, возгорание было оперативно ликвидировано, в результате инцидента никто не пострадал. Радиационный фон на объекте и его окрестностях также не изменился.

На первом энергоблоке АЭС "Цуруга" с 2017 года ведутся работы по его демонтажу.

Отметим, что всего на станции было построено два реактора - мощностью 357 МВт и 1 160 МВт.