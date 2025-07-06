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В Японии мужчина зарезал двух женщин в баре

В Японии мужчина зарезал двух женщин в баре Мужчина нанес ножевые ранения двум сотрудницам бара в японском городе Хамамацу префектуры Сидзуоки, они скончались.
Другие страны
6 июля 2025 г. 11:36
В Японии мужчина зарезал двух женщин в баре

Мужчина нанес ножевые ранения двум сотрудницам бара в японском городе Хамамацу префектуры Сидзуоки, они скончались.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK.

Согласно материалам следствия, около часа ночи воскресенья по местному времени (20:00 по бакинскому времени), мужчина вошел в так называемый "бар с девушками" вместе с одной из его сотрудниц, после чего сразу нанес удары ножом в спину женщине-менеджеру бара, а затем и девушке, с которой он пришел. Отмечается, что в каждой руке мужчина держал ножи кукри с изогнутыми лезвиями длиной около 20 сантиметров.

Обе женщины были доставлены в больницу, где медики констатировали их смерть.

В связи с нападением полиция арестовала 41-летнего безработного Итиро Ямаситу, который был постоянным посетителем бара. Он признал свою вину, но о мотиве содеянного пока не сообщается.

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