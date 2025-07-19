О нас

В Японии могут построить первую с 2011 года АЭС

В Японии могут построить первую с 2011 года АЭС Японская энергокомпания Kansai Electric Power Co. намерена провести геологическое исследование и другие работы в рамках подготовки к реконструкции первого энергоблока атомной электростанции (АЭС) "Михама".
Другие страны
19 июля 2025 г. 10:03
В Японии могут построить первую с 2011 года АЭС

Японская энергокомпания Kansai Electric Power Co. намерена провести геологическое исследование и другие работы в рамках подготовки к реконструкции первого энергоблока атомной электростанции (АЭС) "Михама".

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники.

"Kansai Electric Power Co. рассматривает возможность проведения геологических исследований на месте расположения АЭС "Михама" в префектуре Фукуи в рамках подготовки к ее восстановлению", – говорится в материале издания.

Уточняется, что если новый или замененный энергоблок будет построен, это станет первым подобным проектом после аварии на АЭС "Фукусима" 2011 года. На данный момент два энергоблока "Михамы" не эксплуатируют.

По информации источников телеканала, японская энергетическая компания планирует сделать официальное объявление о старте исследований в середине августа и пока никаких окончательных решений не принято.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yaponiyada 2011-ci ildən bəri ilk AES tikilə bilər

Другие новости из категории

Первый чип индийского производства появится в 2025 году
Первый чип индийского производства появится в 2025 году
19 июля 2025 г. 09:04
В Узбекистане раскрыли террористическую ячейку подразделения ИГ
В Узбекистане раскрыли террористическую ячейку подразделения ИГ
19 июля 2025 г. 08:46
США будут добиваться от Южной Кореи укрепления собственных оборонных возможностей
США будут добиваться от Южной Кореи укрепления собственных оборонных возможностей
19 июля 2025 г. 08:27
Израиль сообщил об уничтожении командира батальона ХАМАС
Израиль сообщил об уничтожении командира батальона ХАМАС
19 июля 2025 г. 07:17
ЕС расширил санкции против Беларуси, включив в черный список восемь юрлиц
ЕС расширил санкции против Беларуси, включив в черный список восемь юрлиц
19 июля 2025 г. 06:14
США аннулировали визу судьи верховного суда Бразилии из-за дела Болсонару
США аннулировали визу судьи верховного суда Бразилии из-за дела Болсонару
19 июля 2025 г. 04:44
Члена Зала славы UFC арестовали в США за стрельбу из автомобиля
Члена Зала славы UFC арестовали в США за стрельбу из автомобиля
19 июля 2025 г. 04:18
Трамп добивается от Мердока возмещения репутационного ущерба на $10 млрд
Трамп добивается от Мердока возмещения репутационного ущерба на $10 млрд
19 июля 2025 г. 03:59
Мадуро пригрозил главе Сальвадора ответственностью за пытки венесуэльцев
Мадуро пригрозил главе Сальвадора ответственностью за пытки венесуэльцев
19 июля 2025 г. 03:21
Израиль и Сирия договорились о прекращении огня при поддержке Вашингтона
Израиль и Сирия договорились о прекращении огня при поддержке Вашингтона
19 июля 2025 г. 02:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi