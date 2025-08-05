В Японии из-за тепловых ударов за неделю умерли 18 человек

В Японии из-за установившейся жары за прошедшую неделю с тепловыми ударами были экстренно доставлены в больницы более 9,5 тыс. человек. Из них 18 человек умерли.

В Японии из-за установившейся жары за прошедшую неделю с тепловыми ударами были экстренно доставлены в больницы более 9,5 тыс. человек. Из них 18 человек умерли.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили экстренные службы.

Почти 58% пострадавших от тепловых ударов - лица старше 65 лет.

В Японии с июня установилась крайне жаркая погода. Только в городе Исэсаки префектуры Гумма температура составила 41,8 градуса по Цельсию, что побило предыдущий рекорд в 41,2 градуса по Цельсию, установленный на прошлой неделе в другой префектуре.