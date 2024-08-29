В Японии из-за тайфуна "Шаньшань" пострадали 16 человек, отменены сотни авиарейсов

По меньшей мере 16 человек на юго-западном острове Кюсю пострадали из-за последствий тайфуна "Шаньшань", который утром достиг территории Японии.
Как передает
Рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры, которые обычно оборудуют в учебных заведениях, получили в общей сложности около 2,25 млн жителей.
Крупнейшие японские авиаперевозчики JAL и ANA, а также ряд лоукостеров, такие как Jetstar Japan, Peach Aviation, отменили не менее 330 рейсов.
Сейчас "Шаньшань" находится в районе префектуры Кагосима и движется в северном направлении. Скорость порывов ветра в зоне прохождения тайфуна достигает 50-70 м/с. По оценке синоптиков, интенсивность осадков в ряде районов Кюсю составляет 400-600 мм в сутки.