В Японии из-за снегопадов пострадали 13 человек

В префектуре Исикава на западном побережье Японии 13 человек пострадали из-за снегопадов.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что только за сутки там в Канадзаве - главном административном городе префектуры - выпало почти 50 сантиметров снега.

За 24 часа в префектуре произошло 32 ДТП из-за заносов на обледенелых дорогах, в результате которых пострадали 9 человек, еще 4 человека получили травмы при падении на дорогах, уточняется в сообщении.