В Японии из-за снегопадов пострадали 13 человек
Другие страны
- 25 января, 2026
- 10:32
В префектуре Исикава на западном побережье Японии 13 человек пострадали из-за снегопадов.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.
Отмечается, что только за сутки там в Канадзаве - главном административном городе префектуры - выпало почти 50 сантиметров снега.
За 24 часа в префектуре произошло 32 ДТП из-за заносов на обледенелых дорогах, в результате которых пострадали 9 человек, еще 4 человека получили травмы при падении на дорогах, уточняется в сообщении.
Последние новости
11:29
В Киеве после атаки РФ без тепла остаются более 1,6 тыс. домовДругие страны
11:13
На севере Пакистана из-за последствий непогоды погибли пять человекДругие страны
10:57
В Сумгайыте водитель скончался за рулем автомобиляПроисшествия
10:44
В Мьянме проходит последний тур всеобщих выборовДругие страны
10:32
В Японии из-за снегопадов пострадали 13 человекДругие страны
10:16
Фото
Сахиба Гафарова прибыла с визитом в БахрейнМилли Меджлис
10:00
В Премьер-лиге Азербайджана по футболу пройдут очередные матчи 17-го тураФутбол
09:44
Гэтжи забрал временный чемпионский пояс UFC в легком весеИндивидуальные
09:20