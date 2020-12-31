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В Японии из-за снегопадов отменили более 140 авиарейсов

В Японии из-за снегопадов отменили более 140 авиарейсов Авиакомпании Японии отменили по меньшей мере 143 внутренних рейса из-за сильных снегопадов, которые обрушились на ряд регионов страны на севере острова Хонсю и на побережье Японского моря.
Другие страны
31 декабря 2020 г. 08:14
В Японии из-за снегопадов отменили более 140 авиарейсов

Авиакомпании Японии отменили по меньшей мере 143 внутренних рейса из-за сильных снегопадов, которые обрушились на ряд регионов страны на севере острова Хонсю и на побережье Японского моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

В основном изменения в расписании касаются маршрутов между крупными городами Токио, Осака и северными префектурами. Из-за снегопадов на нескольких линиях экспрессов "синкансэн" ограничена скорость движения. Также вечером будет приостановлено сообщение на линии в районе префектуры Ямагата. Кроме того, сообщается о перекрытии движения на одной из магистралей на юго-западном острове Кюсю, где также выпал снег.

Из-за снегопадов погиб один мужчина в префектуре Иватэ. Он убирал снег на тракторе и, не справившись с управлением, съехал в реку.

Обильные осадки будут идти в Японии в течение нескольких дней. По прогнозам синоптиков, к утру 2 января на побережье Японского моря может выпасть до 1 м снега.

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