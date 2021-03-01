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В Японии из-за поломки рефрижератора испортилось около 1 тыс. доз вакцины

В Японии из-за поломки рефрижератора испортилось около 1 тыс. доз вакцины Препарат от Pfizer хранится при крайне низкой температуре
Другие страны
1 марта 2021 г. 17:11
В Японии из-за поломки рефрижератора испортилось около 1 тыс. доз вакцины

Около 1 тыс. доз вакцины производства компании Pfizer стали непригодными к использованию в Японии из-за поломки рефрижератора, где они хранились. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, в результате инцидента непригодными для использования оказались 172 флакона с вакциной, которых бы хватило на 1 032 дозы. В настоящее время не известно, что стало причиной поломки оборудования. Одной из отличительных особенностей вакцины от Pfizer является необходимость ее хранения при крайне низкой температуре.

Вакцинация в Японии началась 17 февраля, на первом этапе будут привиты 40 тыс. местных медработников, впоследствии этот процесс может охватить около 4,7 млн японских врачей. На втором этапе к вакцинации будут допущены жители страны старше 65 лет, которых в Японии насчитывается около 36 млн.

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