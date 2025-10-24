В Японии из-за нападения медведя один человек погиб, трое пострадали

В японской деревне Хиганарусэ префектуры Акита в результате нападения медведя один человк погиб, трое пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает NHK со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По информации полиции, утром 24 октября несколько человек подверглись нападению дикого зверя. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили четырех пострадавших - троих мужчин и одну женщину.

Одного мужчину спасти не смогли, а остальных госпитализировали.