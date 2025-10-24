Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    В Японии из-за нападения медведя один человек погиб, трое пострадали

    Другие страны
    • 24 октября, 2025
    • 12:47
    В Японии из-за нападения медведя один человек погиб, трое пострадали

    В японской деревне Хиганарусэ префектуры Акита в результате нападения медведя один человк погиб, трое пострадали.

    Как передает Report, об этом сообщает NHK со ссылкой на местные правоохранительные органы.

    По информации полиции, утром 24 октября несколько человек подверглись нападению дикого зверя. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили четырех пострадавших - троих мужчин и одну женщину.

    Одного мужчину спасти не смогли, а остальных госпитализировали.

    Последние новости

    13:40

    Министр: Расширение взаимных инвестиций в ОТГ стало важным направлением интеграции

    Бизнес
    13:34

    Асрор Норов: Узбекистан укрепляет инновационное сотрудничество с тюркскими странами

    Бизнес
    13:32

    Главная цифровая премия Азербайджана NETTY 2025 продолжает прием заявок!

    ИКТ
    13:28

    Тюркские государства планируют создать региональную организацию TurkMET

    ИКТ
    13:22

    Премьер Украины: Нужно срочно решить вопрос о дополнительном импорте газа к зиме

    В регионе
    13:21

    Президент: В Казахстане необходимо сохранить сильную президентскую власть

    В регионе
    13:20

    ОТГ предложила создание Общетюркской патентной организации

    Инфраструктура
    13:18

    KOBİA: Малому бизнесу Азербайджана нужна помощь в цифровизации

    Бизнес
    13:16

    Эрдоган: Турция всегда готова принять саммит по Украине

    В регионе
    Лента новостей