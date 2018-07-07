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    В Японии из-за ливневых дождей пропавшими числятся почти 40 человек

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Почти 40 человек числятся пропавшими без вести по всей Японии из-за ливневых дождей, обрушившихся на страну. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило общественное телевидение NHK.

    Отмечается, что в общей сложности в результате мощных ливней и вызванных ими оползней, пропавшими числятся по меньшей мере 38 человек. За прошедшие дни дожди унесли жизни четырех человек.

    Рекомендации к эвакуации получили более 0,5 млн человек в различных японских префектурах. Около половины из них - жители префектуры Киото, где уровень воды в реках достиг критического. При правительстве Японии был создан экстренный штаб по сбору информации и координации действий по ликвидации последствий стихии. Кроме того, в ряде районов страны в этих работах были задействованы бойцы Сил самообороны.

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