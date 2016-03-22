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    ​В Японии из-за компьютерного сбоя отменены 87 авиарейсов

    Проблемы в системе компании ANA возникли при регистрации пассажиров и онлайн-бронировании билетов на внутренние рейсы

    Баку. 22 Марта. REPORT.AZ/ Сбой в компьютерной системе авиакомпании ANA (All Nippon Airways) в десятках аэропортов Японии привел во вторник к отмене 87 внутренних авиарейсов, нарушив планы свыше 10 тысяч пассажиров.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Киодо.

    По сообщениям самой авиакомпании, проблемы возникли в 08:20 (02:20 МСК) при регистрации пассажиров и онлайн-бронировании билетов на внутренние рейсы. Как передало агентство Киодо, о восстановлении системы было объявлено в 11:30 (05:30 МСК).

    ANA принесла извинения за неудобства и сообщила, что выясняет причины компьютерного сбоя.

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