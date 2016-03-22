​В Японии из-за компьютерного сбоя отменены 87 авиарейсов

Баку. 22 Марта. REPORT.AZ/ Сбой в компьютерной системе авиакомпании ANA (All Nippon Airways) в десятках аэропортов Японии привел во вторник к отмене 87 внутренних авиарейсов, нарушив планы свыше 10 тысяч пассажиров.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Киодо.

По сообщениям самой авиакомпании, проблемы возникли в 08:20 (02:20 МСК) при регистрации пассажиров и онлайн-бронировании билетов на внутренние рейсы. Как передало агентство Киодо, о восстановлении системы было объявлено в 11:30 (05:30 МСК).

ANA принесла извинения за неудобства и сообщила, что выясняет причины компьютерного сбоя.