О нас

В Японии госпитализировали 26 человек после приема БАДов

В Японии госпитализировали 26 человек после приема БАДов В Японии 26 человек госпитализированы после приема пищевых добавок с содержанием красного дрожжевого риса.
Другие страны
25 марта 2024 г. 11:26

В Японии 26 человек госпитализированы после приема пищевых добавок с содержанием красного дрожжевого риса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила японская фармацевтическая компания Kobayashi Pharmaceutical.

У пациентов отмечены различные заболевания, включая почечные.

Первые сообщения о случаях ухудшения здоровья вплоть до госпитализации после приема добавки, предназначенной для снижения уровня холестерина, начали поступать в компанию в январе этого года. Тогда было известно лишь о шести случаях госпитализации, при этом одному из пациентов потребовался диализ.

Проведенный анализ продукции выявил наличие в ней компонентов, "которые не были предусмотрены компанией". При этом не уточняется, какие именно "не предусмотренные компанией" компоненты были найдены в продукции, и что именно могло вызвать развитие заболеваний у людей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
Ник Медич: Развитые страны должны быть на передовой в борьбе с изменением климата
20 марта 2024 г. 10:35
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
Теодор Дечев: Азербайджан стал одним из основ энергетической безопасности Болгарии
19 марта 2024 г. 15:10
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
Андрей Боич: Климатическая политика должна быть увязана с экономическими вопросами
19 марта 2024 г. 13:06
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
Ла Камера: Международные фининституты должны поддержать обновление энергетической инфраструктуры
18 марта 2024 г. 13:40
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
Гендиректор IRENA: Сотрудничество с Азербайджаном по COP29 идет по всем направлениям
18 марта 2024 г. 12:09
Гендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
ФотоГендиректор IRENA: Большие ожидания от COP29 - обеспечить согласование обязательств стран с реальностью
18 марта 2024 г. 10:51
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
Ана Паласио: Азербайджан сможет добиться соглашения между мировыми державами
14 марта 2024 г. 18:02
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
Наринен: Поддержка стран региона будет способствовать миру между Баку и Ереваном
14 марта 2024 г. 15:07
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
Фрумери: Швеция готова содействовать COP29 для ускорения действий по климату
13 марта 2024 г. 15:00
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
Посол по климату: Швеция работает над правовой базой по стимулированию зеленого перехода
13 марта 2024 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi