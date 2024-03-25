В Японии госпитализировали 26 человек после приема БАДов

В Японии 26 человек госпитализированы после приема пищевых добавок с содержанием красного дрожжевого риса.

В Японии 26 человек госпитализированы после приема пищевых добавок с содержанием красного дрожжевого риса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила японская фармацевтическая компания Kobayashi Pharmaceutical.

У пациентов отмечены различные заболевания, включая почечные.

Первые сообщения о случаях ухудшения здоровья вплоть до госпитализации после приема добавки, предназначенной для снижения уровня холестерина, начали поступать в компанию в январе этого года. Тогда было известно лишь о шести случаях госпитализации, при этом одному из пациентов потребовался диализ.

Проведенный анализ продукции выявил наличие в ней компонентов, "которые не были предусмотрены компанией". При этом не уточняется, какие именно "не предусмотренные компанией" компоненты были найдены в продукции, и что именно могло вызвать развитие заболеваний у людей.