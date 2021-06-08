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В Японии будут по GPS контролировать передвижение иностранной прессы в ходе Олимпиады

В Японии будут по GPS контролировать передвижение иностранной прессы в ходе Олимпиады Власти Японии будут отслеживать, в том числе по GPS, и строго контролировать передвижение иностранных журналистов, которые прибудут освещать летние Олимпийские игры в Токио, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса. Как сообщает Report со с
Другие страны
8 июня 2021 г. 15:34

Власти Японии будут отслеживать, в том числе по GPS, и строго контролировать передвижение иностранных журналистов, которые прибудут освещать летние Олимпийские игры в Токио, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава оргкомитета Олимпиады "Токио-2020" Сэйко Хасимото.

"Мы будем строго контролировать [перемещение журналистов], в том числе и посредством GPS, чтобы они не покидали обозначенных для них зон", - сказала она на заседании оргкомитета. Хасимото подчеркнула, что число зарезервированных специально для иностранной прессы гостиниц было сокращено с примерно 350 до примерно 150, чтобы сделать размещение иностранных журналистов более компактным и сконцентрированным.

Глава оргкомитета сообщила, что в течение двух недель с момента приезда в Японию иностранным журналистам будет запрещено пользоваться общественным транспортом, а рабочие поездки по городу для них будут строго ограничены установленными местами, находящимися под мониторингом сотрудников оргкомитета и отелей размещения журналистов. При этом Муто заявил, что мониторинг GPS будет прекращен через 14 дней после въезда в Японию.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. Решение по поводу допуска японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.

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