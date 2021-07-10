О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Японии более 400 тыс. человек получили указание к эвакуации из-за ливней

В Японии более 400 тыс. человек получили указание к эвакуации из-за ливней Более 400 тыс. человек на западе Японии получили рекомендации и указания к эвакуации из-за мощных ливневых дождей, продолжающихся в этом регионе страны.
Другие страны
10 июля 2021 г. 09:11
В Японии более 400 тыс. человек получили указание к эвакуации из-за ливней

Более 400 тыс. человек на западе Японии получили рекомендации и указания к эвакуации из-за мощных ливневых дождей, продолжающихся в этом регионе страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что по крайней мере для 240 тыс. человек в трех префектурах страны - Кагосима, Кумамото и Миядзаки - местные власти объявили наивысший уровень угрозы в связи с ударом стихии, предусматривающий скорейшую эвакуацию. Еще для по крайней мере 160 тыс. человек был объявлен более низкий уровень угрозы, который также предусматривает рекомендацию к эвакуации. По данным японских метеорологов, в этом регионе за сутки выпало свыше 450 мм осадков, местное население предупреждают об угрозе разлива рек и схода оползней.

4 июня в результате схода оползня в городе Атами в центральной части Японии погибли девять человек, пропавшими без вести числятся порядка 20. Протяженность оползня составила порядка 2 км, ущерб был нанесен более чем 130 домам и постройкам.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

В Афганистане четверо полицейских погибли в столкновении с талибами
В Афганистане четверо полицейских погибли в столкновении с талибами
10 июля 2021 г. 08:47
Байден во время выступления вновь забыл имя одного из министров
ВидеоБайден во время выступления вновь забыл имя одного из министров
10 июля 2021 г. 08:09
В мире выявили более 3 млн заболевших COVID-19 за неделю
В мире выявили более 3 млн заболевших COVID-19 за неделю
10 июля 2021 г. 05:48
В Гаити утвердили временного президента
В Гаити утвердили временного президента
10 июля 2021 г. 04:36
Власти Гаити назвали число военных, которых ждут из США
Власти Гаити назвали число военных, которых ждут из США
10 июля 2021 г. 03:29
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 79
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 79
10 июля 2021 г. 02:08
Нападение в лондонском метро, есть раненый
Нападение в лондонском метро, есть раненый
10 июля 2021 г. 00:56
В Нигерии боевики убили 45 жителей города Фару
В Нигерии боевики убили 45 жителей города Фару
10 июля 2021 г. 00:16
Во Франции произошло вооруженное нападение у детсада, есть погибший
Во Франции произошло вооруженное нападение у детсада, есть погибший
9 июля 2021 г. 22:53
СМИ назвали имя организатора убийства президента Гаити
СМИ назвали имя организатора убийства президента Гаити
9 июля 2021 г. 22:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi