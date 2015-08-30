​В Японии более 100 тысяч человек вышли на антивоенные протесты

Баку. 30 Августа. REPORT.AZ/ В ряде городов Японии в воскресенье, 30 августа, прошли массовые акции протеста против планов правительства принять новую военную доктрину.

Как передает Report, в Токио демонстранты собрались перед зданием парламента, чтобы выразить протест против законопроекта, согласно которому японская армия сможет принимать участие в военных операциях за рубежом.

Действующая японская конституция запрещает это, кроме случаев прямой угрозы безопасности страны.

По данным организаторов, только в Токио в акции протеста приняли участие порядка 120 тысяч человек.

Протестующие призывали премьера Синдзо Абэ уйти в отставку.