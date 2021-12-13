В Японии автомобиль с пожилыми людьми упал в кювет

По меньшей мере семь человек получили травмы в районе города Каваниси на северо-западе Японии в результате падения в кювет автомобиля, принадлежащего местному дому престарелых.

По меньшей мере семь человек получили травмы в районе города Каваниси на северо-западе Японии в результате падения в кювет автомобиля, принадлежащего местному дому престарелых.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал HNK .

Глубина кювета составляет около 4 метров. Пострадали два сотрудника дома престарелых и пять пожилых людей, которые находились в салоне автомобиля. Сведений о степени тяжести их травм не приводится, однако отмечается, что пострадавшие находятся в сознании. Сотрудники полиции приступили к расследованию обстоятельств ДТП.