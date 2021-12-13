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В Японии автомобиль с пожилыми людьми упал в кювет

В Японии автомобиль с пожилыми людьми упал в кювет По меньшей мере семь человек получили травмы в районе города Каваниси на северо-западе Японии в результате падения в кювет автомобиля, принадлежащего местному дому престарелых.
Другие страны
13 декабря 2021 г. 08:56
В Японии автомобиль с пожилыми людьми упал в кювет

По меньшей мере семь человек получили травмы в районе города Каваниси на северо-западе Японии в результате падения в кювет автомобиля, принадлежащего местному дому престарелых.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал HNK.

Глубина кювета составляет около 4 метров. Пострадали два сотрудника дома престарелых и пять пожилых людей, которые находились в салоне автомобиля. Сведений о степени тяжести их травм не приводится, однако отмечается, что пострадавшие находятся в сознании. Сотрудники полиции приступили к расследованию обстоятельств ДТП.

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