В Японии арестована женщина, 20 лет хранившая тело дочери в морозильнике

В Японии арестована 75-летняя Кэйко Мори, которая более двух десятилетий хранила тело своей дочери в морозильнике.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщила в четверг японская полиция.

Согласно информации, инцидент произошел в префектуре Ибараки, к северо-востоку от Токио.

"Мори пришла в полицию во вторник с родственником, чтобы сообщить, что хранила тело в морозильнике"- отметила полиция.

Прибывшие в ее дом следователи обнаружили в морозильной камере тело женщины в футболке и нижнем белье, находившееся в положении на коленях лицом вниз.

По словам Мори, умершая ее дочь Макико, родившаяся в 1975 году. На момент смерти ей было около 49–50 лет. Женщина заявила, что из-за запаха в доме приобрела морозильник и поместила туда тело.

Правоохранители отметили, что процесс разложения сильно продвинулся. Для установления точной причины смерти назначено вскрытие. Мори арестована по подозрению в сокрытии тела.

У задержанной несколько детей, однако полиция не уточняет, сколько именно и что известно им о судьбе Макико. Известно, что после смерти мужа в начале этого месяца Мори жила одна.