    В Японии 20 человек на девять часов застряли на колесе обозрения

    Другие страны
    • 26 ноября, 2025
    • 09:38
    В Японии 20 человек на девять часов застряли на колесе обозрения

    В Японии на колесе обозрения застряли 20 человек на девять часов после его остановки из-за удара молнии.

    Как передает Report, об этом сообщает NHK со ссылкой на местную пожарную службу.

    Сообщается, что аттракцион перестал вращаться поздно вечером 25 ноября после удара молнии в конструкцию. Рабочие смогли вручную повернуть конструкцию колеса, чтобы некоторые пассажиры могли безопасно спуститься на землю. Другую партию спустили по пожарной лестнице.

    Осакское колесо - самое высокое в Японии, его высота составляет 123 метра.

    Япония колесо обозрения молния
    20 rescued from Japan's tallest Ferris wheel after lightning strike

