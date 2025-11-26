В Японии 20 человек на девять часов застряли на колесе обозрения
Другие страны
- 26 ноября, 2025
- 09:38
В Японии на колесе обозрения застряли 20 человек на девять часов после его остановки из-за удара молнии.
Как передает Report, об этом сообщает NHK со ссылкой на местную пожарную службу.
Сообщается, что аттракцион перестал вращаться поздно вечером 25 ноября после удара молнии в конструкцию. Рабочие смогли вручную повернуть конструкцию колеса, чтобы некоторые пассажиры могли безопасно спуститься на землю. Другую партию спустили по пожарной лестнице.
Осакское колесо - самое высокое в Японии, его высота составляет 123 метра.
