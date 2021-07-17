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В Японии 15 человек, связанных с Олимпиадой, заразились COVID-19

В Японии 15 человек, связанных с Олимпиадой, заразились COVID-19 По крайней мере 15 новых случаев заражения коронавирусом были зафиксированы среди людей, связанных с предстоящими летними Олимпийскими играми в Токио. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил организационный комитет Олимпиады.
Другие страны
17 июля 2021 г. 10:15
В Японии 15 человек, связанных с Олимпиадой, заразились COVID-19

По крайней мере 15 новых случаев заражения коронавирусом были зафиксированы среди людей, связанных с предстоящими летними Олимпийскими играми в Токио. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил организационный комитет Олимпиады.

Среди заразившихся семь сотрудников, работающих на олимпийских объектах, два журналиста и шесть человек, связанных с проведением соревнований. В числе последних - человек, который стал первым инфицированным на территории Олимпийской деревни в Токио. Известно, что он был членом иностранной сборной, но не был спортсменом.

К настоящему времени коронавирус был выявлен у прибывших в Японию спортсменов и членов команд из нескольких стран. Его обнаружили у атлетов из Израиля, Уганды и Сербии, а также у вспомогательного персонала сборных Нигерии и России.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

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