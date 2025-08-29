    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    • 29 августа, 2025
    • 09:33
    В Якутии медведь насмерть загрыз местного жителя

    В Якутии (Россия) медведь напал на человека, пострадавший скончался.

    Как передает Report, об этом написал в своем телеграм-канале глава Среднеколымского района Якутии Иван Лаптев.

    "Сегодня вблизи села Аргахтах произошел трагический инцидент - нападение медведя на человека, закончившееся гибелью пострадавшего. Просим всех жителей соблюдать меры предосторожности", - написал Лаптев.

    Власти района рекомендуют жителям избегать походов в лес, а также сообщать родственникам о своем местонахождении и маршруте.

    По информации российских СМИ, на территории Якутии участились выходы бурых медведей к населенным пунктам, базам геологов, зонам отдыха населения, свалкам. Экологи связывают это с увеличением популяции в республике в целом и миграциями медведей в связи со скудной кормовой базой.

    Летом было зафиксировано несколько случаев нападения медведей. Последний раз - в конце июля в бассейне реки Елонь на территории Аллаиховского района. Тогда зверь нанес человеку серьезные раны и переломы.

    #Якутия   #медведь   #убийство   #животные  

