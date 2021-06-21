В ВОЗ рассказали о ситуации с COVID-19 в мире

Количество случаев заражения коронавирусом в мире снижается восьмую неделю подряд, число летальных исходов – седьмую неделю подряд. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (

Количество случаев заражения коронавирусом в мире снижается восьмую неделю подряд, число летальных исходов – седьмую неделю подряд.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус.

"Во всем мире количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 сокращается уже восемь недель подряд, а количество смертей снижается седьмую неделю подряд. Это хорошие новости, но количество новых инфекций и смертей остается высоким во всем мире", - сказал глава ВОЗ на брифинге.

Он добавил, что на прошлой неделе было зарегистрировано более 2,5 миллиона случаев COVID-19 и почти 64 тысячи смертей. "Это 250 случаев и 6 смертей каждую минуту, о которых нам известно", - добавил гендиректор организации.