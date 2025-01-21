В ВОЗ прокомментировали выход США из организации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сожалеет о решении США выйти из организации.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сожалеет о решении США выйти из организации.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Жазаревич в ходе брифинга.

"Всемирная организация здравоохранения сожалеет о том, что Соединенные Штаты Америки намерены выйти из состава организации. Мы надеемся, что США пересмотрят свое решение, и с нетерпением ждем конструктивного диалога для поддержания партнерства между США и ВОЗ на благо здоровья и благополучия миллионов людей по всему миру", - сказал он.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ.