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К востоку от Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7

К востоку от Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7 В востоку от Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7
Другие страны
31 июля 2025 г. 10:03
К востоку от Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло к востоку от Курильских островов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр землетрясения находился в 388 км к югу от Петропавловска-Камчатского (Россия). Очаг залегал на глубине 10 км.

Еще одно землетрясение магнитудой 5 следом было зафиксировано на восточном побережье Камчатки, в 155 км к востоку от Петропавловска-Камчатского.

Напомним, что в среду возле Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков варьировалась от шести и выше баллов.

Была объявлена угроза цунами.

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Версия на английском языке Magnitude 6.7 earthquake recorded east of Kuril Islands
Версия на азербайджанском языке Kuril adalarında 6,7 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb

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