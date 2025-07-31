К востоку от Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7

В востоку от Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 6,7

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло к востоку от Курильских островов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр землетрясения находился в 388 км к югу от Петропавловска-Камчатского (Россия). Очаг залегал на глубине 10 км.

Еще одно землетрясение магнитудой 5 следом было зафиксировано на восточном побережье Камчатки, в 155 км к востоку от Петропавловска-Камчатского.

Напомним, что в среду возле Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков варьировалась от шести и выше баллов.

Была объявлена угроза цунами.