    • 10 апреля, 2026
    • 10:28
    В Волгоградской области горит топливный резервуар после удара БПЛА

    В Волгоградской области России после атаки дрона по топливному резервуару вспыхнул пожар, один человек скончался.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на губернатора области Андрея Бочарова.

    Отмечается, что пожарные занимаются ликвидацией возгорания.

    По уточненным данным, в результате атаки были повреждены 13 частных домов, линия электропередач и газопровод.

    Российско-украинский конфликт Атака дронов Андрей Бочаров Топливный резервуар Пожар (возгорание) Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
    Volqoqrada dron hücumu nəticəsində 13 ev, qaz kəməri və elektrik xətti zədələnib

