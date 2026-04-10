В Волгоградской области горит топливный резервуар после удара БПЛА
Другие страны
- 10 апреля, 2026
- 10:28
В Волгоградской области России после атаки дрона по топливному резервуару вспыхнул пожар, один человек скончался.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на губернатора области Андрея Бочарова.
Отмечается, что пожарные занимаются ликвидацией возгорания.
По уточненным данным, в результате атаки были повреждены 13 частных домов, линия электропередач и газопровод.
