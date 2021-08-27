В воинской части в Казахстане прекратились взрывы

Горение на территории склада боеприпасов в Жамбылской области Казахстана продолжается, однако взрывы боеприпасов уже прекратились.
"В воинской части на складе инженерных боеприпасов в Жамбылской области взрывы прекратились, но пожар продолжается", - говорится в сообщении военного ведомства.
"Хранение инженерных боеприпасов на складе осуществляется в наземных хранилищах, - подчеркнули в Минобороны. - Подземных хранилищ на складах не имеется. Содержание и хранение в данной воинской части других видов боеприпасов (артиллерийских, реактивных, ракетных, стрелковых) не осуществляется. Инженерные боеприпасы не оснащены снарядами, при возгорании и взрыве не производят разлета осколков и крупных фрагментов".
Согласно последним данным, в результате инцидента пострадали 66 человек, из них двое получили тяжелые травмы.