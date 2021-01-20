О нас
Report Georgia
Аудио новости

В военно-морском училище в Ливии прогремел взрыв, есть погибшие

В военно-морском училище в Ливии прогремел взрыв, есть погибшие По меньшей мере пять человек погибли во вторник вечером в результате взрыва и последующего пожара на территории высшего военно-морского училища в городе Джанзур в западном пригороде ливийской столицы.
Другие страны
20 января 2021 г. 03:50
В военно-морском училище в Ливии прогремел взрыв, есть погибшие

По меньшей мере пять человек погибли во вторник вечером в результате взрыва и последующего пожара на территории высшего военно-морского училища в городе Джанзур в западном пригороде ливийской столицы.

Как передает Report со ссылкой на Afrigatenews, об этом сообщил минздрав страны.

В числе погибших - ректор находящейся в ведении Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа академии бригадный генерал Ахмед Айюб, а также один из его заместителей бригадный генерал Салем Абу Салах. Еще пять человек получили ранения.

Как сообщается, мощный взрыв прогремел на складе боеприпасов, расположенном непосредственно на территории вуза, после чего там вспыхнул пожар, охвативший часть кампуса. По информации издания, взрыв прогремел вскоре после визита в академию начальника штаба вооруженных сил ПНС Мухаммеда аль-Хаддада, где он встретился с курсантами и офицерами.

Высшее военно-морское училище находится в Джанзуре, к западу от столицы, в районе, где расположены также миссии ООН и ряд посольств иностранных государств.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Liviyada hərbi dəniz məktəbində partlayış olub, ölənlər var

Новости партнеров

Самое читаемое

Чавушоглу: Поездки в Карабах должны разрешаться Азербайджаном, а не российскими миротворцами
Чавушоглу: Поездки в Карабах должны разрешаться Азербайджаном, а не российскими миротворцами
15 января 2021 г. 18:43
Семья Никола Пашиняна прилетела в Москву в поисках квартиры
ВидеоСемья Никола Пашиняна прилетела в Москву в поисках квартиры
14 января 2021 г. 21:30
Минобразования Азербайджана о возобновлении занятий в школах
Минобразования Азербайджана о возобновлении занятий в школах
13 января 2021 г. 14:00
Привитый от COVID-19 министр: Вакцина достаточно безопасна
Привитый от COVID-19 министр: Вакцина достаточно безопасна
18 января 2021 г. 12:05
Силы спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции проведут совместные учения
Силы спецназа Азербайджана, Пакистана и Турции проведут совместные учения
15 января 2021 г. 14:43
В Азербайджане смягчается карантинный режим
В Азербайджане смягчается карантинный режим
16 января 2021 г. 10:51
Оперштаб снял ограничения на следующие виды деятельности
Оперштаб снял ограничения на следующие виды деятельности
16 января 2021 г. 11:04
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году
13 января 2021 г. 11:55
Азербайджан подал в Европейский суд межгосударственный иск против Армении
Азербайджан подал в Европейский суд межгосударственный иск против Армении
16 января 2021 г. 17:17
Обнародована численность населения Азербайджана
Обнародована численность населения Азербайджана
13 января 2021 г. 10:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi