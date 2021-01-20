В военно-морском училище в Ливии прогремел взрыв, есть погибшие

По меньшей мере пять человек погибли во вторник вечером в результате взрыва и последующего пожара на территории высшего военно-морского училища в городе Джанзур в западном пригороде ливийской столицы.

По меньшей мере пять человек погибли во вторник вечером в результате взрыва и последующего пожара на территории высшего военно-морского училища в городе Джанзур в западном пригороде ливийской столицы.

Как передает Report со ссылкой на Afrigatenews , об этом сообщил минздрав страны.

В числе погибших - ректор находящейся в ведении Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа академии бригадный генерал Ахмед Айюб, а также один из его заместителей бригадный генерал Салем Абу Салах. Еще пять человек получили ранения.

Как сообщается, мощный взрыв прогремел на складе боеприпасов, расположенном непосредственно на территории вуза, после чего там вспыхнул пожар, охвативший часть кампуса. По информации издания, взрыв прогремел вскоре после визита в академию начальника штаба вооруженных сил ПНС Мухаммеда аль-Хаддада, где он встретился с курсантами и офицерами.

Высшее военно-морское училище находится в Джанзуре, к западу от столицы, в районе, где расположены также миссии ООН и ряд посольств иностранных государств.