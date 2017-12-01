В водах Южной Атлантики зафиксированы места, в которых может находиться исчезнувшая подлодка San Juan

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Военно-морские силы Аргентины проверяют четыре места, в которых может находиться подлодка San Juan. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в настоящее время спасатели ждут доставки в зону предоставленного Россией и США оборудования, которое может провести обследование на глубине

За последние дни зафиксировано шесть сигналов, свидетельствующих о нахождении неких объектов под водой. При этом, в двух из этих случаев уже было установлено, что речь идет о затонувших рыболовецких судах, а не о подлодке.

Судно Islas Malvinas, на борту которого находится российский телеуправляемый подводный аппарат "Пантера плюс", прибудет в зону поиска в субботу. В воскресенье туда также должны доставить предоставленный США подводный аппарат, который может опускаться на глубину до 6 тыс. метров.

По словам Бальби, в настоящее время в области поиска находятся пять судов.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из города Ушуая находилось 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября.