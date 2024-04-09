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В Вильнюсе обнаружили 250-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны

В Вильнюсе обнаружили 250-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны Авиационная бомба времен Второй мировой войны весом 250 кг была обнаружена в Вильнюсе во время земляных работ.
Другие страны
9 апреля 2024 г. 17:37
В Вильнюсе обнаружили 250-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны

Авиационная бомба времен Второй мировой войны весом 250 кг была обнаружена в Вильнюсе во время земляных работ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил комиссариат полиции Вильнюсского уезда.

"Движение транспорта в районе опасной находки остановлено. Жители нескольких окрестных домов эвакуированы", - говорится в сообщении.

В действие приведен специальный план "Щит". На место происшествия прибыли полицейские, медики, саперы, представители других спасательных служб.

Бомбу обнаружили в районе православного Евфросиньевскго кладбища, застроенного в основном небольшими частными домами.

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