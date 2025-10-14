В Вероне в результате взрыва и пожара в доме погибли трое, 13 получили ранения

В муниципалитете Кастель-д'Аццано провинции Верона (Италия) в жилом доме произошел взрыв и пожар.

Как передает Report, об этом сообщают итальянские СМИ.

Из-за взрыва и пожара весь двухэтажный дом обрушился, заблокировав карабинеров и военных, прибывших на место происшествия и пытавшихся эвакуировать жителей дома. В результате чего трое из них погибли, 13 получили ранения.

Сообщается, что в доме находились три человека. Ранее планировалось выселение этих жильцов из дома, и были осуществлены несколько безуспешных попыток, поскольку они забаррикадировались внутри и грозились подорвать себя. Поэтому, учитывая опасность операции, на место были направлены карабинеры из спецподразделений и агенты UOPI, специализирующиеся на контртеррористических операциях.