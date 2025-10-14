Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В Вероне в результате взрыва и пожара в доме погибли трое, 13 получили ранения

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 10:20
    В Вероне в результате взрыва и пожара в доме погибли трое, 13 получили ранения

    В муниципалитете Кастель-д'Аццано провинции Верона (Италия) в жилом доме произошел взрыв и пожар.

    Как передает Report, об этом сообщают итальянские СМИ.

    Из-за взрыва и пожара весь двухэтажный дом обрушился, заблокировав карабинеров и военных, прибывших на место происшествия и пытавшихся эвакуировать жителей дома. В результате чего трое из них погибли, 13 получили ранения.

    Сообщается, что в доме находились три человека. Ранее планировалось выселение этих жильцов из дома, и были осуществлены несколько безуспешных попыток, поскольку они забаррикадировались внутри и грозились подорвать себя. Поэтому, учитывая опасность операции, на место были направлены карабинеры из спецподразделений и агенты UOPI, специализирующиеся на контртеррористических операциях.

    Италия Верона взрыв пожар карабинеры

