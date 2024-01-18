О нас

В Венгрии зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа

В Венгрии зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа Вспышка потенциально опасного для человека птичьего гриппа (H5N1) зафиксирована на крупной птицеферме в городе Капошвар на юго-западе Венгрии.
Другие страны
18 января 2024 г. 03:07
В Венгрии зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа

Вспышка потенциально опасного для человека птичьего гриппа (H5N1) зафиксирована на крупной птицеферме в городе Капошвар на юго-западе Венгрии.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Национального управления по безопасности пищевых цепочек (NFCSO).

В ведомстве подчеркнули, что все 39 тыс. находившихся на предприятии индеек пришлось уничтожить.

"Уничтожение всего поголовья птиц уже завершено. В соответствии с правилами, вокруг предприятия установлена защитная зона радиусом 3 км, а также зона наблюдения радиусом 10 км", - отметили в национальном управлении.

Эпидемиологические мероприятия, направленные на выявление причин заболевания, все еще продолжаются.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку 
Установлены личности погибших при взрыве в цехе в Баку 
17 января 2024 г. 19:15
Ильхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
ФотоИльхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
16 января 2024 г. 20:05
В Лянкяране сдан в эксплуатацию современный пенитенциарный комплекс
ФотоВ Лянкяране сдан в эксплуатацию современный пенитенциарный комплекс
16 января 2024 г. 19:56
Президент Ильхам Алиев открыл Лянкяранский региональный центр ASAN xidmət
ФотоПрезидент Ильхам Алиев открыл Лянкяранский региональный центр "ASAN xidmət"
16 января 2024 г. 18:46
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Лянкяранский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев совершил поездку в Лянкяранский район
16 января 2024 г. 18:16
Президент принял участие в открытии нового военного госпитального комплекса ГПС
ФотоПрезидент принял участие в открытии нового военного госпитального комплекса ГПС
15 января 2024 г. 12:05
СГБ разоблачила группировку изготовителей фальшивых украинских документов
СГБ разоблачила группировку изготовителей фальшивых украинских документов
15 января 2024 г. 09:40
Создан Организационный комитет по COP29
Создан Организационный комитет по COP29
13 января 2024 г. 14:57
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
12 января 2024 г. 13:08
Глава ЦИК: Предстоящие выборы в Азербайджане можно назвать Выборами победы
Глава ЦИК: Предстоящие выборы в Азербайджане можно назвать "Выборами победы"
12 января 2024 г. 11:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi