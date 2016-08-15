В Венгрии завершает работу IV курултай тюркских народов - ФОТО

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В Венгрии сегодня завершает работу курултай тюркских народов "Туран", сообщает Report со ссылкой на венгерские СМИ.

Организованный Фондом "Венгрия - Туран" курултай начал свою работу 10 августа в парламенте Венгрии, куда прибыли представители тюркских народов в национальных костюмах своей страны.

В проходящем в четвертый раз в Будапеште курултае приняли участие представители различных стран тюркского мира - Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, а также России (Башкортостан, Бурятия, Дагестан).

Отметим, что подобный курултай в Венгрии проводится один раз в 2 года. Цель проведения курултая - прославление традиционного наследия предков.

В курултае приняли участие 150 тыс. человек.