​В Венгрии перевернулся грузовик с сирийскими беженцами

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В Венгрии, которая в последние недели столкнулась с невиданным наплывом мигрантов и беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, перевернулась фура с гражданами Сирии, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В результате инцидента травмы получили не менее 10 из 18 сирийцев, находившихся в грузовике. ДТП произошло в утренние часы на трассе, ведущей к Будапешту.

Сообщается, что за рулем находился гражданин Румынии, он уже задержан по подозрению в незаконной перевозке мигрантов.

Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.