В Венгрии не поддержат избрание главы Еврокомиссии фон дер Ляйен на новый срок

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит избрание нынешней главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на новый срок.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит избрание нынешней главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на новый срок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Agerpres.

"Я не знаю, чьей поддержки она ищет [Урсула фон дер Ляйен], но нашу поддержку она ищет напрасно, - приводит его слова агентство. - <...> В последние пять лет Европа постоянно страдала, переходила от кризиса к кризису. Европейский кризис был лишь усилен Еврокомиссией, но не урегулирован. Еврокомиссия, очевидно, несет ответственность за ухудшение жизни европейских граждан, а глава Еврокомиссии должна взять на себя ответственность за это вместе с членами комиссии".

По его словам, ЕК путем полного игнорирования основных контрактов присвоила себе совершенно новые полномочия, превратившись в силу, принимающую политические решения, и поэтому несет полную ответственность за то, что произошло в Европе за последние пять лет.