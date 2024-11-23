В Венгрии банк OTP прекратил обслуживать карты UnionPay Газпромбанка

Банк OTP в Венгрии прекратил обслуживать карты платежной системы UnionPay, выпущенные российским Газпромбанком.

Банк OTP в Венгрии прекратил обслуживать карты платежной системы UnionPay, выпущенные российским Газпромбанком.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

При запросе на снятие наличных денег в банкомате выдается предупреждение о том, что такие карты не принимаются данным банком.

OTP оставался единственным банком в Венгрии, который обслуживал в своих банкоматах карты UnionPay, эмитированные Газпромбанком.

Газпромбанк заверил клиентов, что его банковские карты, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на всей территории России. В то же время кредитная организация уведомила клиентов, что фиксирует трудности в работе карт UnionPay за рубежом, и 21 ноября посоветовала в ближайшее время снять наличные.

Отметим, что ранее стало известно о том, что в ОАЭ и Турции перестали обслуживать аналогичные карты.