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В Венесуэле задержали семь рабочих компании PDVSA по обвинению в терроризме

В Венесуэле задержали семь рабочих компании PDVSA по обвинению в терроризме Военная разведка Венесуэлы провела задержание семи сотрудников государственного нефтепроизводителя PDVSA по обвинению в причастности к терроризму.
Другие страны
26 сентября 2021 г. 09:16
В Венесуэле задержали семь рабочих компании PDVSA по обвинению в терроризме

Военная разведка Венесуэлы провела задержание семи сотрудников государственного нефтепроизводителя PDVSA по обвинению в причастности к терроризму.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Операцию в отношении рабочих перерабатывающего комплекса в штате Фалькон проводила полиция спецслужбы. По словам адвоката Гарольда Геррейро, представляющего интересы одного из задержанных, сотрудники переведены в Каракас, ведется расследование о подготовке нападения на объект предприятия.

PDVSA и Министерство нефти, утверждает агентство, не ответили на запрос о комментарии.

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