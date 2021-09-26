В Венесуэле задержали семь рабочих компании PDVSA по обвинению в терроризме

Военная разведка Венесуэлы провела задержание семи сотрудников государственного нефтепроизводителя PDVSA по обвинению в причастности к терроризму.
Как передает Report, об этом сообщает агентство
Операцию в отношении рабочих перерабатывающего комплекса в штате Фалькон проводила полиция спецслужбы. По словам адвоката Гарольда Геррейро, представляющего интересы одного из задержанных, сотрудники переведены в Каракас, ведется расследование о подготовке нападения на объект предприятия.
PDVSA и Министерство нефти, утверждает агентство, не ответили на запрос о комментарии.