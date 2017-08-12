В Венесуэле задержали организаторов нападения на военную базу

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что организаторы нападения на военную базу "Парамакай" 6 августа задержаны.

Как передает Report, об этом он написал в твиттере.

Среди них, как отмечается, были те, кто продумал план нападения, и те, кто подготовил необходимые арсенал.

По словам Падрино Лопеса, они были задержаны в Каракасе.

"Поимка (зачинщиков) является ударом по фашистскому терроризму", - написал венесуэльский министр.