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    В Венесуэле задержали организаторов нападения на военную базу

    Они были задержаны в Каракасе

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что организаторы нападения на военную базу "Парамакай" 6 августа задержаны.

    Как передает Report, об этом он написал в твиттере.

    Среди них, как отмечается, были те, кто продумал план нападения, и те, кто подготовил необходимые арсенал.

    По словам Падрино Лопеса, они были задержаны в Каракасе.

    "Поимка (зачинщиков) является ударом по фашистскому терроризму", - написал венесуэльский министр.

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