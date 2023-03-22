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В Венесуэле задержали 19 чиновников по подозрению в коррупции

В Венесуэле задержали 19 чиновников по подозрению в коррупции Правоохранительные органы Венесуэлы задержали 19 чиновников в рамках антикоррупционного расследования.
Другие страны
22 марта 2023 г. 10:33
В Венесуэле задержали 19 чиновников по подозрению в коррупции

Правоохранительные органы Венесуэлы задержали 19 чиновников в рамках антикоррупционного расследования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник вечером сообщила венесуэльская правительственная газета Correo del Orinoco.

"На данный момент задержаны 19 человек, и я уверен, что эта цифра будет расти. [Антикоррупционное] расследование только начинается, задержаны несколько судей и должностных лиц", - заявил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

"Кто ворует - тот сядет в тюрьму", - добавил глава парламента.

В понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро принял отставку министра нефтяной промышленности страны Тарека эль-Айссами и пообещал очистить государственную нефтегазовую компанию PDVSA от коррупции.

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