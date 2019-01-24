В Венесуэле в ходе протестов арестовали 218 человек

© BBC https://report.az/storage/news/c06f73c9255d01207500b8572c9c9f8c/0613d41e-b967-4b72-8679-f9f68f02eb7d_292.jpg

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Число арестованных в ходе протестов в Венесуэле возросло до 218 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом свидетельствуют данные правозащитной организация Foro Penal.

По данным организации, девять человек были арестованы 21 января, 34 человека – 22 января и 175 человек – 23 января.

Отметим, что председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо в среду объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе.