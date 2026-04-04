В Венесуэле в ДТП с автобусом погибли три человека, десятки пострадали
Другие страны
- 04 апреля, 2026
- 04:19
В результате ДТП с участием пригородного автобуса в штате Ансоатеги в Венесуэле погибли три человека, еще 39 получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщил губернатор штата Луис Маркано.
По его словам, автобус перевернулся на шоссе, причины аварии устанавливаются.
По предварительным данным, транспортное средство могло перевернуться из-за механической неисправности.
Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.
