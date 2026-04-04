Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    В Венесуэле в ДТП с автобусом погибли три человека, десятки пострадали

    • 04 апреля, 2026
    • 04:19
    В Венесуэле в ДТП с автобусом погибли три человека, десятки пострадали

    В результате ДТП с участием пригородного автобуса в штате Ансоатеги в Венесуэле погибли три человека, еще 39 получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщил губернатор штата Луис Маркано.

    По его словам, автобус перевернулся на шоссе, причины аварии устанавливаются.

    По предварительным данным, транспортное средство могло перевернуться из-за механической неисправности.

    Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

    Venesuelada avtobus qəzasında üç nəfər ölüb, onlarla şəxs xəsarət alıb

